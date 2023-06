AC Milano - 120 anni di mobilità e una mostra per festeggiare il compleanno

(Di venerdì 16 giugno 2023) Con gli automobilisti, dal 1903. Compie 120l'Automobile Club, da sempre fucina di talenti del motorsport (da Ascari, ultimo italiano iridato in F1, ad Alessandro Pier Guidi, fresco trionfatore a Le Mans. Ma non solo: è l'ente che custodisce l'Autodromo di Monza (riuscendo fino a oggi a tenerlo dentro al circus della F1) e promuove anche numerose iniziative sui temi dellae della sicurezza stradale, facendosi portavoce delle istanze degli automobilisti tanto nel pubblico dibattito quanto sui tavoli istituzionali. Serata di gala. Per celebrare un traguardo così importante, Geronimo La Russa (presidente di AC) ha organizzato al posto della solita cena una serata più dinamica, in cui gli ospiti hanno condiviso la scena con le quattro vere ospiti d'onore, tutte Alfa Romeo: una 6C 1750, una ...

'Centovent'anni in movimento'. È il titolo della mostra fotografica inaugurata a Milano, in Corso Venezia 43, che ha dato il via ai festeggiamenti per i 120 anni dell'Automobile club milanese. Una grande escursione storica, dal bianco e nero al colore, dalla nascita della mobilità ...

"Centovent'anni in movimento". È il titolo della mostra fotografica inaugurata a Milano, in Corso Venezia 43, che ha dato il via ai festeggiamenti per i 120 anni dell'Automobile club milanese. Una ...Fino al 31 agosto, nella sede di Corso Venezia, sarà visitabile una mostra che ripercorre la storia del Club. Domani, sabato 20 agosto, la parata al MiMo 2023 ...