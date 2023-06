Abuso d’ufficio | il Pd è contro l’abolizione ma i suoi amministratori e Anci sono a favore

(Di venerdì 16 giugno 2023) Se la linea ufficiale del Pd è quella della contrarietà aldel reato di, sta ieri all’esito del Consiglio dei Ministri, glilocali dem si schierano invece dalla parte di Carlo Nordio. Proprio il ministro della Giustizia, nella cornice più generale di una riforma profonda dell’ordinamento giudiziario, ha infatti voluto fortemente l’abrogazione dell’articolo 323 del codice penale. Probabilmente tra glidem prevale la linea del pragmatismo a quella della contrapposizione ideologica. Tanto più che, a fronte di circa cinquemila procedimenti che vengono avviati ogni anno (spesso a carico dilocali), la quasi totalità non sfocia in un processo e, quand’anche si arrivi al processo, l’esito è più o ...

'Sono dieci anni che mi batto contro il reato di, credo che l' iniziativa assunta dal Governo sia importante e positiva '. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca , nella diretta social del venerdì. 'Ho ascoltato invece ...Leggi Anche Coppi, avvocato di Berlusconi, boccia l'abolizione dell': 'Non una grande alzata'ingegno. I pm indagheranno per corruzione' Nessuna notizia sul Rolex a Lupi jr - In ...In nome di un malinteso spirito garantista viene abrogato il reato: questo fa dell'Italia un caso unico nel panorama europeo, che contravviene ai vincoli delle convenzioni ...