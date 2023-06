Abbonamenti Atalanta | già 3mila tessere vendute

Alle ore 20 di venerdì 16 giugno, a 10 ore dal via, sono stati emessi circa tremila titoli d'ingresso. Fino alle ore 20 di giovedì 22 giugno potranno confermare posto e settore gli abbonati 2022 - ...Partenza con il botto per la campagnadell'in vista della stagione 2023/2024. La prima giornata di prelazione ha infatti visto il rinnovo immediato di 3000 tessere, con i tifosi della Dea che come sempre dimostrano ...Serie A 2023 - 2024 squadra per squadraBologna Cagliari Empoli Fiorentina Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sassuolo Torino Udinese ...

Atalanta, è boom di abbonamenti nel primo giorno Calcio Atalanta

