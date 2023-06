A4 | incidente con un camion tra Seriate e Grumello | lunghe code

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) Poco prima delle ore 15 di venerdì (16 giugno) sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso train direzione Brescia, si registrano 8 km di coda in aumento a causa di unautonomo avvenuto all’altezza del km 186 che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in viaggio verso est si consiglia di uscire alla stazione di Bergamoe di rientrare alla stazione didopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per lepercorrenze verso Brescia e Venezia si consiglia di percorrere l’A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e quindi l’A35 BreBeMi. Costanti aggiornamenti ...