(Di venerdì 16 giugno 2023) Dal 2013, ilalimenta il dibattito per un'agricoltura più sostenibile in Italia e in Europa. L'evento è tornato in presenza adopo le ultime edizioni da remoto. ...

Dal 2013, ilMetropoli Agricole alimenta il dibattito per un'agricoltura più sostenibile in Italia e in Europa. L'evento è tornato in presenza adopo le ultime edizioni da remoto. Quest'anno il ...... che saranno discusse in unil prossimo 21 giugno. Ha ancora senso l'Associazione Credo ...che conclude il confronto tra Saraceno (Iri) e Morandi (Fln AltaItlia) nel loro incontro anel ...Questi alcuni dei dati presentati oggi dall' Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI della School of Management del Politecnico diin occasione del' Le PMI verso la maturità ...

A Milano il convegno "Metropoli Agricole" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 16 giu. (askanews) - Dal 2013, il convegno Metropoli Agricole alimenta il dibattito per un'agricoltura più sostenibile in Italia e in ...Curinga - Nei giorni 19 e 20 giugno si terrà l’International Workshop on Applied Economics of Education organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia dell’Università Magna Graec ...