A Miami Trump ha offerto da bere a tutti ma è andato via senza pagare...

Qualcuno ha definito questa situazione la 'beffa di Versailles', prendendo il nome dal famoso ristorante cubano di Little Havana, a. Quando Donaldè arrivato martedì, dopo essere stato incriminato in tribunale per trentasette capi d'accusa, ha esordito con le parole 'cibo per tutti', intendendo che avrebbe offerto da ...Amara sorpresa Successivamente alla visita di, il settimanale localeNew Times ha deciso di verificare se l'ex presidente avesse effettivamente mantenuto la promessa di offrire da ...AGI - Qualcuno l'ha definita la 'beffa di Versailles', dal nome del ristorante cubano di Little Havan,. Martedì, quando è arrivato Donald, dopo che in tribunale era stato incriminato dalla corte federale per trentasette capi d'accusa, ha esordito dicendo 'cibo per tutti', una frase che sta ...

Trump, compleanno al ristorante cubano a Miami: «Cibo per tutti, offro io». Ma se ne va senza pagare il conto ilmessaggero.it

Donald Trump lancia bombe a mano sul Presidente Joe Biden dopo la notifica delle accuse federali a suo carico.Quando Donald Trump è arrivato martedì, dopo essere stato incriminato in tribunale per trentasette capi d'accusa, ha esordito con le parole "cibo per tutti", intendendo che avrebbe offerto da mangiare ...