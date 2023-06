A Catania Paolo Capone | Leader UGL | per parlare del #viaggionelfuturo del lavoro

... Alessandro Gugliotta (Nuoto), Riccardo De Simon (President Bologna), Giglio Alberto Luca ... il preparatore atletico Daniele Bianchi, il medicoMoretti, il fisioterapista Marco Ciacci, il ...... incentrata sul tema dell'evento 'Nelladel futuro, partecipazione e territorio per lo ... prima delle conclusioni affidate al segretario generale FrancescoCapone e dell'elezione del ...Il weekend è arrivato e con esso tutti gli appuntamenti in programma ae provincia. Gli amanti della musica potranno scegliere tra il concerto dei 'Nu Genea' e quello diFresu e Luca Barbarossa, che inaugureranno 'Jazz in vigna'. Musica protagonista anche ...

A Catania Paolo Capone, Leader UGL, per parlare del ... MeridianaNotizie

Catania, meteo per Venerdì 16 Giugno 2023. Giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, temperatura minima di 20°C e massima di 29°C Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della ...Accostato nei giorni scorsi alla panchina del Catania, l'ex calciatore rossazzurro Paolo Bianco è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Modena in Serie B. L'ex vice di De Zerbi al Sassuolo ...