A Caltanissetta apre ristorante didattico | formazione e incontro domanda-offerta

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) E' l'obiettivo del progetto che ha portato all'apertura di unnel centro storico di, in Sicilia, aperto da Eap Fedarcom Qualificare i giovani in ambito, permettendo loro di acquisire competenze e metterle in pratica. E incentivare l’di lavoro. E’ l’obiettivo del progetto che ha portato all’apertura di unnel centro storico di, in Sicilia, aperto da Eap Fedarcom (agenzia formativa accreditata). “Abbiamo scelto il-ha spiegato Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia e del fondo interprofessionale FonARCom, presente, insieme ai ...