A Bologna l' ultimo saluto a Flavia Franzoni | aperta la camera ardente

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nella chiesa di San Giovanni in Monte asi sono svolti i funerali diProdi, morta il 13 giugno a 76 anni mentre percorreva con il marito Romano e alcuni amici un cammino francescano in Umbria. La cerimonia è stata celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Presenti molti esponenti politici e amici della famiglia Prodi. Due grandi corone di fiori tricolore inviate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi sono arrivate in chiesa.

gli ex premier Mario Draghi, Mario Monti, Enrico Letta, il sindaco di Bologna Matteo Lepore con la fascia tricolore. Arrivati tra gli altri per l'ultimo saluto la segretaria del Pd Elly Schlein, e l'imprenditrice Anna Maria Artoni, Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Valsoia, la presidente della fondazione del Monte, Giusella Finocchiaro, l'ex rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi

