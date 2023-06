170mila euro di multa alla Rai per gli spot occulti a Sanremo Gasparri | “Paghi Amadeus”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Glididie Chiara Ferragni costano cariRai. L’Agcom ha infatti erogato una sanzione pari a oltre 170 milaall’azienda di Stato per la violazione delle disposizioni relativecorretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante il “73mo festival della canzone italiana di”. Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore. LEGGI ANCHE Ti amo come un pazzo: nel nuovo album di Mina tutte le sfumature degli amori impossibili (video) Pandoro Ferragni, la beneficenza non è chiara: l'Antitrust indaga per "pratica ...

Sanzione salatissima per la Rai: l'Agcom ha imposto una multa di oltre 170 mila euro al canale per violazioni riguardante la pubblicità del Festival di Sanremo 2023. Tra i vari atti citata, spicca l'u ...