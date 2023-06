(Di venerdì 16 giugno 2023) Con l’arrivo dell’estate ci sono ottime notizie sul fronte lavoro: a giugno, infatti, secondo quanto indicato nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal, sono previste ben 568mila, a tempo determinato superiori ad 1 mese o a tempo indeterminato; 1,4addirittura entro: un aumento di oltre 9mila unità rispetto a giugno 2022, toccando un +1,5%, e di circa 37mila unità sul trimestre (+2,8%). L’altra buona notizia è che crescono i contratti a tempo indeterminato. Rispetto a giugno 2022 si scorge un +12mila unità, pari a un +14,8 %, anche come effetto dell’elevata difficoltà di reperimento del personale. Mentre d’altra parte l’incremento è meno rilevante per i contratti a termine e stagionali – rispetto all’anno precedente +8mila, + 2,3% – e diminuiscono le previsioni per i ...

Lavoro: aumentano occupazione equalificate 15 Giugno 2023 Nel 2022, infatti, per 4,2di offerte di lavoro le competenze legate a questi aspetti hanno svolto un ruolo fondamentale, ...... ricordando che all'obiettivo sono stati vincolati 180. 'E poi dare stabilità al servizio semplificando le, perché non solo non riusciamo a fare le prese in carico, ma continuiamo ......del gruppo che vedrà impegnate 4mila persone tra riconversioni di personale e, 2mila ... ceo di Thought Machine, società che ha sviluppato il progetto e in cui Intesa ha investito 40...

1,4 milioni di assunzioni da qui ad agosto: le figure e i settori più richiesti QuiFinanza

(Teleborsa) - A2A ha presentato oggi il Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i pia ...Assunzione degli idonei dei concorsi ordinari 2020 – le ... La consistenza del fondo risorse decentrate del MIM è incrementata di 6 milioni di euro per l’anno 2023, 7,5 milioni di euro per l’anno 2024 ...