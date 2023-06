(Di giovedì 15 giugno 2023) L'asse Torino - Galatasaray è da tenere d'occhio in questi primi giorni di calciomercato. Il club turco fa sul serio per McKennie, e ...

L'asse Torino - Galatasaray è da tenere d'occhio in questi primi giorni di calciomercato. Il club turco fa sul serio per McKennie, e ...fasce intoccabile Di Lorenzo a destra, mentre Spinazzola - scrive Fabio Licari su ' La ... L'idea era schierare due ali di profondità ai lati del 9, cioèe Chiesa, ma ieri lo juventino ha ...La nuova Juve potrebbe rinascere intorno alla figura di Nicolò, giocatore spesso accostato ai bianconeri. Secondo Repubblica.it, questa volta il giocatore ... I turchi sono fermiloro ...

Zaniolo sulle montagne russe: ecco come è andata l'esperienza in Turchia La Gazzetta dello Sport

Per questo motivo sta cercando rinforzi sulle fasce e i nomi caldi sono quelli di Emil Holm ... Il suo trasferimento in Turchia potrebbe aprire nuovamente la strada per Nicolò Zaniolo. L’ex Roma ha di ...Dopo 6 mesi al Galatasaray, culminati con la vittoria della Süper Lig, Nicolò Zaniolo sente nostalgia dell'Italia e ad accoglierlo potrebbe essere la Juventus. Come riporta infatti l'edizione odierna ...