Youtuber sotto accusa | sfida social nel Suv che ha ucciso un bimbo di 5 anni

(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - Roma, Casal Palocco. Cinque ventenni, una Lamborghini noleggiata e un telefonino per riprendere la folle corsa per una “challenge”: stare al volante per 50 ore. Ma la "bravata" si trasforma in tragedia, il giovane alla guida perde il controllo e si schianta a forte velocità contro una Smart su cui viaggiavano una donna con i due figli di 5 e 3. Uno schianto micidiale, in cui Manuel, ilpiù grande, perde la vita. I soccorsi tempestivi non sono bastati, il piccolo è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale al Grassi di Ostia dove, però, è giunto cadavere. Non sono invece in pericolo di vita la madre e l'altra figlia. La piccola è stata trasferita dall'ospedale Sant'Eugenio al Bambino Gesù. Le sue condizioni generali sono buone, ma resta in osservazione. La madre, Elena Uccello 28, invece, resta ...

Hanno ... Una volta, hanno vissuto per 50 ore in una scatola di cartone come cani,al sole, mangiando e ...Poche ore più tardi, sarà proprio una Smart la macchina centrata in pieno dai quattro. Dopo la tragedia,i video dei The Borderline sono spuntati alcuni insulti: "Vergognatevi, non ..."

Indagato il 20enne alla guida. Madre e figlia fuori pericolo. L'ipotesi è che i giovani a bordo della Lamborghini possano essere stati distratti dai telefonini e dalle loro videocamere ...