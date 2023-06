WWE | Rivelato il motivo del passaggio di Angel Garza e Humberto Carrillo a NXT

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 15 giugno 2023)hanno fatto il loro ritorno a NXT nel corso dell’ultimo episodio dello show. I due wrestler erano ormai lontani dallo schermo per diverso tempo e i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi dal ritorno dei due wrestler. Negli scorsi anni, i due si erano già ritrovati in quel di Orlando e una volta passati nel main roster, prima di diventare tag team partner, si sono affrontati spesso in match molto interessanti. IlSecondo quanto riportato da Ringside News, ildel loroa NXT è molto semplice. Un reporter aveva chiesto notizie riguardo ai due già in occasione del Draft 2023, visto che i wrestler non sono stati scelti per nessun roster. Una fonte interna avrebbeal noto sito ...