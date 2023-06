WTA Nottingham 2023 | risultati 15 giugno | altre tre britanniche ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nella sfida odierna degli ottavi Camila Giorgi (Italia, 7) cede alla qualificata Elizabeth Mandlik (Stati Uniti), vittoriosa in tre set per 7-5 5-7 6-3, e così deve salutare il torneo WTA 250 di, in Gran Bretagna, ovvero il Rothesay Opendi tennis. Avanzano aitre: Jodie Burrage elimina la polacca Magda Linette (testa di serie numero 3) col punteggio di 7-5 6-3, stesso score con cui Katie Boulter estromette dal torneo l’ucraina Daria Snigur, infine la qualificata Harriet Dart supera l’altra ucraina Anhelina Kalinina (numero 5 del seeding) per 6-0 7-5. ATP ‘s-Hertogenbosch13: vincono Alexander Bublik e Tallon Griekspoor WTA 25015 ...