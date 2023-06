Wta Nottingham 2023 | Giorgi altalenante | si arrende al secondo turno contro Mandlik

(Di giovedì 15 giugno 2023) Camilasialdel torneo Wta dila statunitense. Sull’erba britannica l’azzurra sembra a un certo punto poter dominare l’in, ma incappa in uno dei suoi consueti blackout e perde il primo set, per poi finire sotto di un break anche nelparziale ma riaprendo tutto nel finale e prendendosi il set. Si va al terzo e decisivo set in cui però l’azzurra è assai spenta e arriva il ko, meritato,l’americana. E’ allora 7-5 5-7 6-3 il punteggio finale: si chiude qui il torneo 250 inglese per la maceratese. Servizio ballerino per entrambe nel primo set, con quattro break nei primi sei turni di battuta. Poi però accelera la ...

...di posizione nel ranking mondiale - nel 2017 ha trionfato nel suo secondo torneo a. L'... dopo aver sconfitto Caroline Garcia durante la finale deldi Monterrey. Ma oltre allo sport, in ......Karatsev - Fritz (Stoccarda) Paul in Struff - Paul (Stoccarda) Tsitsipas in Tsitsipas - Gasquet (Stoccarda) Medvedev in Medvedev - Mannarino ('s - Hertogenbosch) Dart in Kalinina - Dart ()...Mandlik - Giorgi è un match valido per il secondo turno del torneo250 di: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Un'altra statunitense per Camila Giorgi , unica italiana presente nel tabellone principale del250 di, uno ...

WTA Nottingham: Camila Giorgi ritrova il sorriso e batte Brengle in due set Ubitennis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Camila Giorgi-Mandlik, match vinto dalla statunitense per 7-5, 5-7, 6-3. Vi ringraziamo per aver scelto di segui ...Tennis, oggi scendono in campo i big. A Stoccarda tocca alle prime due teste di serie Tsitsipas e Fritz: pronostici.