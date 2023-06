Wimbledon 2023 | Fognini non ci sarà | “Starò fuori per altre tre o quattro settimane”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Brutte notizie per Fabioche, dopo l’infortunio al pettorale rimediato durante il Roland Garros, dovrà restare fermo ai box per quasi un altro mese. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista ligure che, dunque,costretto a saltare l’imminente edizione di: “Ciao ragazzi, qui per aggiornarvi sulle mie condizioni. Il recupero dell’infortunio subito a Parigi sta procedendo bene, ma purtroppo ho ancora un’ematoma di 1cm e ne avrò per3/4. Spero di tornare in campo il prima possibile”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio(@fabiofogna) SportFace.

... presidente Fisr - e Roma è diventata ladello skate. Il New York Times ha dedicato una ... Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie 15 giugno' Ieri è stata una giornata dura - ha scritto il finalista di2021 sui social - Nonostante mi sentissi in forma e pronto per la partita, è stato abbastanza chiaro che non lo fossi . Ho ...La preparazione ainizia con un ko per l'ex numero 1 al mondo, che viene battuto in tre set al secondo turno del torneo ATP 250 di 's - Hertogenbosch dal francese Adrian Mannarino (n.52). ...

Wimbledon 2023, montepremi stellare: 44,7 milioni di sterline Sky Sport

"Questa manifestazione ormai è una classica che tutti gli atleti del mondo aspettano - commenta Sabatino Aracu, presidente Fisr - e Roma è diventata la Wimbledon dello skate. Il New York Times ha ...Su Break Point, la serie di Netflix, altre rivelazioni di Nick Kyrgios sul suo periodo più buio, culminato con il ricovero in un reparto di psichiatria ...