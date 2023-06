WhatsApp testa la funzionalità multi-account su Android

nuove funzionalità nelle ultime versioni beta per Android e iOS, promettendo miglioramenti nella privacy e nelle comunicazioni video. La celebre app di messaggisticaè in ...La squadra non corre, è sfiduciata e sui social network e nelle chatsi rincorrono ... Nel 2007/08 l'Inter, inalla classifica dalla sesta giornata, arriva all'ultima partita di ...ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO Precedente Cade e batte ladurante la ...Italiani Promesse e Allievi La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24...

WhatsApp testa un paio di nuove funzionalità per Windows TuttoTech.net

I ragazzi di mister Luca Rigoni conquistano a Fermo lo scudetto under 17 di serie C, il primo in categoria nella storia del Lane. Infortunio a Oliviero al 15', segna Zorzi al 44' ...In palio la lancia d'oro dedicata al pittore Luca Signorelli. Porta Santo Spirito il quartiere favorito per la vittoria ...