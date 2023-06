WebQuest | usare al meglio le risorse online | progettare attività di apprendimento attivo | con esempi pratici

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 15 giugno 2023)è una metodologia didattica che utilizza Internet come fonte di informazioni per gli studenti. Si tratta di un'dicooperativo in cui gli studenti lavorano in gruppo per risolvere un problema o completare un progetto, utilizzando ledisponibili sul Web, rendendo efficaci l'insegnamento delle competenze digitali, del pensiero critico e della collaborazione tra studenti. Con, gli studenti seguono una serie distrutturate e guidate dal docente, che li aiuta a sviluppare le loro abilità di ricerca, analisi e sintesi delle informazioni trovate. Ilpuò essere utilizzato in diverse materie scolastiche e livelli educativi ed è stato dimostrato essere un metodo efficace per coinvolgere gli ...