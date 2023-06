... chedovuto evitare. C'è chi lo accusa di essere "invidioso" di Aaron. Altri lo esortano a ... Non si sa cosa sia realmente accaduto e per quale motivoabbia reagito così. Dunque, queste sono ...Tutti ma con una sola eccezione:. Lui, infatti,avuto una reazione non passata affatto indifferente. Stando ai video circolati in questi giorni, pare che oltre a non essersi unito agli ......è stato l'unico allievo a non ballare o applaudire durante l'esibizione di Aaron. Altre voci, inoltre, sostengono che il cantante di "Anni 70"offeso il compagno di classe a fine ...

Wax avrebbe parlato alle spalle di Aaron durante il concerto (VIDEO) Novella 2000

Wax ancora contro Aaron Cosa è successo sul palco di Amici Full Out, scintille in corso come in passato Il video.Amedeo Venza ha confermato i rumor che circolano da giorni sulle tensioni che ci sarebbero state tra i due cantanti di Amici dopo la finale ...