Warner Bros rivuole Christopher Nolan con sé | Speriamo di riportarlo indietro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il regista dopo anni di successi ha deciso di passare a Universal per il suo prossimo film dopo gli attriti sulla distribuzione di Tenet.. è decisamente pentita di aver lasciato partire, quello che è probabilmente il suo regista di maggior successo. I nuovi executive, infatti, sono decisi a riprenderselo. Il lunghissimo rapporto di collaborazione trae laera iniziato con Insomnia nel 2002 per concludersi bruscamente a causa degli attriti legati alle modalità di distribuzione di Tenet, uscito in piena pandemia di COVID-19. Nel lungo profilo concesso a Variety, i due executive dellaMichael De Luca e Pam Abdy hanno discusso degli ultimi difficili anni dello studio, in cui sembra aver smarrito ...

è decisamente pentita di aver lasciato partire Christopher Nolan, quello che è probabilmente il suo regista di maggior successo. I nuovi executive, infatti, sono decisi a riprenderselo.

Il regista dopo anni di successi ha deciso di passare a Universal per il suo prossimo film dopo gli attriti sulla distribuzione di Tenet.