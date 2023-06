Volley femminile | VNL 2023 Vittoria pesante con la Repubblica Dominicana per le azzurre | la rincorsa continua!

(Di giovedì 15 giugno 2023) Esame di maturità superato dalla giovane Italia che ottiene il terzo successo in VNL, il secondo consecutivo, battendo 3-2 lache rappresentava un ostacolo duro da superare e si è confermata squadra ostica, anche se non troppo continua nel rendimento. La continuità è mancata anche all’Italia che, dopo un buon avvio, sulle ali dell’entusiasmo per il successo di ieri con la Bulgaria, si è eclissata dalla partita perdendo i due set centrali ma si è ritrovata al punto giusto, aggiudicandosi un quarto set molto combattuto e dominando il tie break. Unache rende meno difficoltosa ladelleverso uno dei sette posti per la final eight. Bene tra leNwakalor che ha messo a terra ben 21 palloni, ma fondamentale anche l’apporto di Sylla che ...

...rimanentiLe convocate di Mazzanti per la tappa a Hong Kong Dopo la prima tappa ad Antalya in Turchia, le azzurre si trovano ad Hong Kong per la pool 2 di questa VNL di cui l'Italia...... è stato vinto al Palazzetto dello Sport Brillia dal San Donà Piave) e Gas SalesPC (maschile). Nel torneola formazione veneta ha superato in finale con il ...... per una tre giorni di beachche promette già grande spettacolo. Liste d'ingresso importanti grazie alla presenza di alcune delle migliori coppie italiane e non solo. Nel tabellone...

Volley femminile, VNL 2023. L'Italia a Hong Kong per risalire la china OA Sport

Esame di maturità superato dalla giovane Italia che ottiene il terzo successo in VNL, il secondo consecutivo, battendo 3-2 la Repubblica Dominicana che rappresentava un ostacolo duro da superare e si ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-10 Una battuta in rete di Jineiry Martinez regala il successo all'Italia! 14-10 Errore al servizio di Danesi. 14-9 Errore in attacco di Yonkaira, ci sono 5 ...