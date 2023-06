Volley femminile | Europei 2023 | presentata la tappa che si svolgerà a Monza

...rimanentiLe convocate di Mazzanti per la tappa a Hong Kong Dopo la prima tappa ad Antalya in Turchia, le azzurre si trovano ad Hong Kong per la pool 2 di questa VNL di cui l'Italia...L' Italia batte 3 - 2, 25 - 16 16 - 25 21 - 25 25 - 22 15 - 10, la Repubblica Dominicana nella sesta giornata di VolleyBall Nations League2023. Le azzurre di Davide Mazzanti partono forte e poi si fanno rimontare e superare dalle centroamericane, che si portano avanti 2 set a 1. L'Italia è brava a reagire e a portare il match ...... è stato vinto al Palazzetto dello Sport Brillia dal San Donà Piave) e Gas SalesPC (maschile). Nel torneola formazione veneta ha superato in finale con il ...

Volley femminile, VNL 2023. L'Italia a Hong Kong per risalire la china OA Sport

La classe 1998 approda alla Lpm dopo quattro anni alla 3M Pallavolo Perugia: "Molto contenta per questa opportunità" ...Esame di maturità superato dalla giovane Italia che ottiene il terzo successo in VNL, il secondo consecutivo, battendo 3-2 la Repubblica Dominicana che rappresentava un ostacolo duro da superare e si ...