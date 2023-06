Volevo suicidarmi | la confessione choc di Kyrgios

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il drammatico racconto che il tennista australiano, Nick, ha rilasciato nelle scorse ore anticipando quanto si vedrà in una serie tv. "Avevo allontanto tutti"

Nell'edizione del giornale, in uscita il 21 giugno, Kyrgios racconta: "e sono finito in ospedale psichiatrico". Non solo, durante quella partita indossò anche un manicotto sul ...Nonuna dose che mi avrebbe reso più forte. Era, tuttavia, un terribile caso di coscienza. Grande violenza psicologica. Al processo Festina ho chiesto ai giudici di liberare la mia coscienza.

Il drammatico racconto che il tennista australiano, Nick Kyrgios, ha rilasciato nelle scorse ore anticipando quanto si vedrà in una serie tv. "Avevo allontanto tutti" ..."Volevo suicidarmi e sono finito in ospedale psichiatrico", spiega il tennista australiano Nick Kyrgios nel nuovo episodio della serie Netflix "Break Point", anticipato dal quotidiano The Australian e ...