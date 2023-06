Vodafone trova l’intesa con i sindacati sui mille esuberi

(Di giovedì 15 giugno 2023) MILANO –Italia e ihanno raggiunto un’intesa sui contenuti dell’accordo per la gestione condivisa di 1003 efficienze, attraverso l’adozione di strumenti sostenibili per i dipendenti e per l’azienda.prevede percorsi di riqualificazione professionale, mobilità volontaria tramite incentivi, il ricorso all’isopensione fino a cinque anni, nonché del pensionamento anticipato tramite “opzione donna”, un contratto di solidarietà con una riduzione oraria mensile pari al 25% per il call center e al 5% per le altre funzioni nel perimetro aziendale concordato. L'articolo L'Opinionista.

