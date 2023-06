(Di giovedì 15 giugno 2023)Italia e ihanno raggiunto un'sui contenuti dell'accordo per la gestione condivisa di 1003 efficienze, attraverso l'adozione di strumenti sostenibili per i dipendenti e per l'...

Italia e i sindacati hanno raggiunto un'intesa sui contenuti dell'accordo per la gestione condivisa di 1003 efficienze, attraverso l'adozione di strumenti sostenibili per i dipendenti e per l'...Al centro della campagna siil piano 'Infinito Insieme', un'offerta convergente che unisce il ...piano rappresenta un passo avanti nell'offerta di connettività completa per i clienti, ...In altri casi è presente un elenco con il monte dati europeo a disposizione per ciascuna offerta, in altri ancora situtto nell'area personale di app e portali web. WindTre iliadTIM ...

Vodafone trova l'intesa coi sindacati sui mille esuberi - Lombardia Agenzia ANSA

Vodafone Italia e i sindacati hanno raggiunto un'intesa sui contenuti dell'accordo per la gestione condivisa di 1003 efficienze, attraverso l'adozione di strumenti sostenibili per i dipendenti e per l ...Vodafone ha lanciato oggi una nuova campagna televisiva che pone sempre più al centro dei propri sforzi i suoi clienti. Il claim della campagna, 'Stabile e Inarrestabile, come te', evidenzia il ruolo ...