Vittorio Feltri | bimbi sopravvissuti nella foresta? Cosa ci insegna questa storia

(Di giovedì 15 giugno 2023) La giungla è l'ambiente più impenetrabile, pericoloso e inospitale del pianeta, almeno per l'essere umano, il quale ha poche probabilità di sopravvivere se abbandonato senza risorse e senza difese all'interno dellapluviale, un labirinto sconfinato, fitto di vegetazione, dove le insidie sono infinite tra ragni, serpenti, coccodrilli, giaguari e altre bestie fameliche, a ciò si aggiungano le forti piogge che rendono il clima umido e soffocante e l'alto rischio di contrarre infezioni. Eppure Lesly Jacombaire Mucutuy, 13 anni, Soleiny Jacombombaire Mucutuy, 9 anni, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, 4 anni e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, di neppure un anno, dopo essere miracolosamente scampati a un incidente aereo, in cui ha perso la vita anche la loro mamma, hanno resistito 40 giorni in Amazzonia, da soli, senza viveri se non tre chilogrammi di farina di manioca che ...