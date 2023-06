“Violenza sulle donne | Bergamo non tace” | venerdì presidio itinerante per la città

(Di giovedì 15 giugno 2023). Dicono basta alla brutalee ai femminicidi; basta alle molestie sessuali, verbali, a ogni sopruso nei luoghi di lavoro; basta alle narrazione sessiste e paternalistiche; basta all’utilizzo del corpo dellecome strumento di battaglia. “Invece diciamo sì alla cultura del rispetto e dell’autodeterminazione delle; sì alle forme di tutela e di controllo sullache viola la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori; sì a un linguaggio responsabile, consapevole e inclusivo; sì a una magistratura, alle forze dell’ordine, alle istituzioni formate consapevoli e attente al fenomeno delladi genere; sì all’acceso all’aborto sicuro in tempi rapidi”. Ilsi muoverà per latoccando luoghi significativi per ...

... attirandoproprie tracce un killer sadico provvisto di una pistola ad aria compressa per il ... E quella dipinta in "Non è un paese per vecchi" è un'America fatta di, avidità, stupidità, ......l'udienza saranno acquisiti anche specifici tabulati telefonici che diranno qualcosa in più... Colpi che confermano la ferocia di infierì su di lui ripetutamente e con unabestiale anche ...Ed è proprio la gelosia a generare la primaomicida da parte di Caino, irritato e ... La stessa condanna nei confronti dell'invidia affiora anchelabbra di Cristo che elenca questo vizio ...

Violenza sulle donne, parole nuove per leggi efficaci che la combattano davvero Il Riformista

Obiettivo, contastare e prevenire ogni episodio di violenza domestica. Se ne parlerà lunedì 19 giugno, alle 18 alla Bottega di EverGreen della Serra, con il secondo incontro del Punto d’Ascolto Antivi ...Violenza privata, ma anche stalking e violenza sessuale. Dovrà rispondere di tutti e tre i reati un infermiere dell’ospedale cittadino, per il quale inizierà il processo alla fine del novembre prossim ...