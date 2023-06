Vino | tutto pronto per la 2a edizione di ' VinoVip al Forte'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Adei Marmiper accogliere la secondadi 'Vip al', la manifestazione firmata dalla storica rivista 'Civiltà del bere', che si terrà domenica 25 e lunedì 26 giugno nell'ottocentesca Villa Bertelli. L'appuntamento porterà sul litorale toscano oltre 50 delle più importanti aziende vitivinicole d'Italia, coinvolte in talk-show, degustazioni e incontri. 'Vip al' trasformerà la Versilia in un epicentro di riflessione sul mondo delcon il dibattito in programma per domenica, dalle 15.00 alle 18.00, dal titolo 'Il futuro delle Doc' (a ingresso gratuito previa registrazione), che sarà preceduto dalla presentazione della prima inchiesta giornalistica ...

CIBO,E MANIFESTAZIONI - A Treviso è in programma ' Officina Festival - Metamorfosi ', un evento ... - A Vittorio Veneto èpronto per la 52tappa dell' International Street Food nel quale tanti ...Dai grandi concerti alle importanti manifestazioni dedicate al, dalle fiere alle sagre, dagli ...] Inaugura la 'stanza della rabbia' Per chi avesse voglia di sfogarsi e di rompere, nel ...E'pronto per il Beer Bubbles . Fino a domenica sarà allestito nella zona del Politeama (... Caffè,e olio all'Orto Botanico Caffè,e olio, mondi vicini fatti di passione, amore per la ...

Caldaro, tra lago e vino pregiato: un mondo tutto da scoprire Wineandfoodtour

Questa attività sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo, grazie alla crescente passione per la cultura del vino e all’interesse per le tradizioni locali e la storia dei territori.Dice: «Sarò il presidente del Piemonte del vino e di tutte le sue espressioni di eccellenza. La mia presidenza sarà improntata non solo a un’assoluta trasparenza, ma anche a un’apertura a tutte le ...