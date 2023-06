Video | la Curva Sud del Milan rende omaggio a Berlusconi a San Siro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo essere stati ad Arcore e ai funerali in piazza Duomo ao, gli ultrà dellaSud delhanno reso un'ultima volta...

Dopo essere stati ad Arcore e ai funerali in piazza Duomo a Milano, gli ultrà dellaSud del Milan hanno reso un'ultima volta omaggio ...Ora, dunque, la storia mette davanti ad una. Ed è necessario tenere unito il convoglio per ... Nel pomeriggio, poi, Meloni posta un omaggio social, undi un paio di minuti con alcuni ...Rumoroso il saluto delladel Milan, con cori da stadio ('C'e' solo un presidente') e maxi - ... Meloni ha poi postato unomaggio a Berlusconi: " Non ti dimenticheremo, ti renderemo ...

VIDEO - Curva Sud, ieri sera omaggio a Berlusconi a San Siro: "Addio Caro Presidente” Milan News

In testa gli ultras della Curva Sud, che anche ieri si sono recati ad Arcore. Dietro di loro il popolo rossonero, che proprio qui si è ritrovato in occasione di tutte le vittorie: 29 i trofei ...Ieri sera la Curva Sud Milano ha reso l’ultimo omaggio a Silvio Berlusconi con una torciata fuori da San Siro, sotto gli ingressi della curva. Esposto anche uno striscione con ...