Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)DEL 15 GIUGNOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL BIVIO PER VIA APRILIANA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA PONTINA; AL MOMENTO CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DA POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA A1 TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA ATTENZIONE; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA DALLA CASSIA BIS FINO ALL’ USCITA PER L’APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...