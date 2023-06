Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)DEL 15 GIUGNOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA VERSO AL CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’ USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA DALLA CASSIA BIS FINO ALL’ USCITA PER L’APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO A TOR CERVARA IN USCITA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE SABATO 17 E SABATO 24 GIUGNO LA CIRCONE SARA’ SOSPESA PER LAVORI NELLA TRATTA CASAL BERNOCCHI – COLOMBO DA INIZIO SERVIZIO FINO ALLE ORE 18:00: SULLA TRATTA ...