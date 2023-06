Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 15 giugno 2023)DEL 15 GIUGNOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE; SEMPRE SULLA A1 ATTENZIONE ANCHE TRA IL BIVIO PERNORD E VALMONTONE, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LE PROSSIME ORE, CON PRECIPITAZIONI SPARSE SUL TERRITORIO ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, RACCOMANDIAMO QUINDI PRUDENZA NELLA GUIDA; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI; DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ...

...dai recenti terremoti cone con la costa adriatica, attraverso l'interconnessione con la Salaria, è stata riprogettata in modo da ridurre al minimo gli impatti sul paesaggio e sulla...Lo ha deciso la Protezione Civile diper motivi di sicurezza per un probabile innalzamento del ... A Bologna prosegue il lavoro dei tecnici per ripristinare lalungo tutto il territorio ...... lo scorso 14 febbraio il 20enne, a seguito di una lite per questioni diavvenuta in via Santa Lucia, avrebbe estratto un coltello sferrando diversi fendenti ai danni del tassista 44enne, ...