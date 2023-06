Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)DEL 15 GIUGNO ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPERMAGONO DELLE LIEVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO MENTRE RESTA ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE PER ALLAGAMENTO ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIUREZIONESPOSTIAMOCI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’ OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI PER IL MOMENTO è TUTTO DA FEDERICO DI LERNIA GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral