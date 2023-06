Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)DEL 15 GIUGNO ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDFO ANUALRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN IN INTERNA SEGNALIAMO CODE TRA SALARIA E FLAMINIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA MENTRE RESTA ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE PER ALLAGAMENTO ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIUREZIONEPER IL MOMENTO è TUTTO DA FEDERICO DI LERNIA GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral