Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)DEL 15 GIUGNO ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDFO ANUALRE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E LAURENTINA RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESERNA TRAFIUMICINO E A24 INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA ANSA DEL TELEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA CODE IN DIREZIONESULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI, SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, SULLA COLMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE PER IL MOMENTO è TUTTO DA FEDERICO DI LERNIA GRAZIE PER ...