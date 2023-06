Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)DEL 15 GIUGNO ORE 08.30 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDFO ANUALRE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESERNA TRA TRIONFALE E OSTIENSE E TRA CASILINA E NOMANETNA IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A24 E TRA CASILINA E APPIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SU VIA AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE VERSOCODE SULLA COLMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI ...