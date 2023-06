Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2023 ore 07 | 30

(Di giovedì 15 giugno 2023)DEL 15 GIUGNO ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULLA A1NAPOLI, CON CODE TRA IL NODO A1 A24 E IL BIVIO CON LA DIRAMAIZOESUD IN DIREZIONE NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR INFINE SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ...

... guardando a nuove soluzioni sulla, anche sfruttando i progetti di riqualificazioni finanziati in molti quartieri con i fondi del Giubileo o del Pnrr'. Piste ciclabili a, il ...A Vallecrosia, a Camporosso e a Bordighera cambierà lain occasione della "Festa della musica" , che andrà in scena il 21 giugno , per garantire ... via I Maggio, via, via Colombo, ...... da mercoledì 14 giugno inizieranno i lavori di manutenzione di via, nel tratto compreso tra ... Si consiglia l'utilizzo dellaalternativa: - in direzione nord verso Pesaro, la zona Trave ...