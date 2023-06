Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma della giustizia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Viadaldeial Ddl Nordio. Cancellato il reato d’abuso d’ufficio, limitato l’uso delle intercettazioni a fini processuali e prevista una revisione delle norme che regolano la custodia cautelare. Inoltre, aumentato di 250 unità l’organico in magistratura. Ma anche limitati i poteri del pm sulle assoluzioni. “Le riforme non si improvvisano in due giorni o in due settimane, questaè il frutto di sei mesi di lavoro di uno staff estremamente preparato”, ha spiegato il ministro, Carlo Nordio, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Laera già stata calendarizzata, la sorte ha voluto che coincidesse con questo evento luttuoso, il rammarico è che Berlusconi non potrà vederla”, ha sottolineato. “Il ...