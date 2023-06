Verona | confermata la sede del ritiro estivo | tutti i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilconferma ladel proprioin vista della preparazione per la prossima stagione:Ilha comunicatosul, che prenderà il via a metà luglio. IL COMUNICATO – L’ormai consolidato binomio tra HellasFC e Trentino prosegue e sancirà ufficialmente l’inizio della stagione 2023/24, la quinta consecutiva in Serie A del Club gialloblù. Per la sesta estate nelle ultime sette, la terza di fila, sarà infatti Primiero San Martino di Castrozza l’Official Summer Retreat del, la cui organizzazione sarà come sempre a cura dall’APT di San Martino di Castrozza, sotto l’egida di Trentino ...