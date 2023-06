Vergogna | mi ha tradito Roberto Baggio fa il nome | bomba sul calcio italiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) La mancata convocazione ai Mondiali di Corea e Giappone 2002 ancora fanno male. E così, 21 anni dopo,è tornato ad attaccare il c.t. della Nazionale di allora, Giovanni Trapattoni. Roby si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il 4 febbraio di quell'anno, durante la semifinale di Coppa Italia tra il Parma e il suo Brescia, ma era tornato in campo in un lampo e a 35 anni voleva giocare il suo ultimo Mondiale della carriera. Trapattoni ha sostenuto di avergli proposto, senza successo, il ruolo di riserva, di 24° giocatore della spedizione in Oriente, pronto a diventare ufficialmente uno dei convocati solo se uno degli altri calciatori si fosse infortunato nei giorni precedenti l'esordio azzurro nel torneo. Ma in un'intervista a Esquire,ha detto la sua. ...

Questi colleghi che mi criticano sono gli stessi che in questi anni più di tutti hanno... "COMPAGNI!Non avete rispetto né per la democrazia, né per le istituzioni" ...Unal'approvazione del progetto del palazzo unico della Regione nell'area di risulta, un tradimento di Carlo Masci e della sua giunta verso la città. Parole dure dalla capogruppo in consiglio ...... l'omicidio pero, ancora peggio, come soluzione di un problema. Parli e ti metto a tacere. Aver giustificato per decenni l'omicidio per sentimento, quello del " Lo ha, se l'è ...

Roberto Baggio, bomba sul calcio italiano: "Vergogna, chi mi ha tradito" Liberoquotidiano.it

Raf dalle origini della passione per la musica passando per quando nel giugno 1980 a Bologna incontrò Joe Strummer nel backstage del live dei Clash ...