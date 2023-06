“Vergogna” Ivan Zazzaroni durissimo durante il funerale di Berlusconi | “Non dovevate mostrarlo”

(Di giovedì 15 giugno 2023)furioso: il gesto contro Silvio. Il famoso giornalista direttore del Corriere dello Sport, nonché giudice di Ballando con le Stelle, è stato ospitatol’ultima puntata de La vita in diretta.il talk show condotto da Alberto Matano, l’uomo si è lasciato andare ad un’invettiva contro i colleghi, rei di aver pubblicato la foto di Silviocon il bambino. Qualcuno ricorderà lo scatto di un Cavaliere molto provato dalla malattia e dai farmaci probabilmente, che però concede uno scatto ad un ragazzino, con un sorriso smorzato. >> “Quanto ha lasciato a Marta Fascina”. Testamento Silvio, si parla di una cifra enorme Ecco, secondoquella foto non era da ...

Una parola sui cagnolini tira l'altra ele racconta la sua storia. Abbandonato dalla mamma ... Impossibile scordare la", racconta anche a noi, con gli occhi nocciola sfumati dalla ...... è stata percepita dal nostro popolo come un giorno die umiliazione nazionale. E oggi ...Nikiuk 12 giugno 2023... dal lago di sangue ein cui sono affondate per l'ennesima volta nella storia. La missione ... il gesuita Antonio Possevino, che cercò invano di convincereil Terribile ad accordarsi con ...

Di Trapani: "Mondiali di calcio femminili senza tv una vergogna" Corriere dello Sport

Nella puntata di Deejay Football Club, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni si è lasciato andare ad un lungo sfogo in diretta.Viaggio nella comunità di recupero dove aprirà il terzo centro per under 18. A 45 anni dalla fondazione non c’è più solo la droga: alimentazione, bullismo, prostituzione. Così sono cambiate le dipende ...