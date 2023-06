Leggi su internazionale

(Di giovedì 15 giugno 2023) Uno dei miei astrologi preferiti, Stephen Arroyo, osserva: “La maggior parte delle persone ha opinioni forti sull’astrologia, anche se nel 95 per cento dei casi non la conosce”. Ovviamente l’astrologia non è l’unica disciplina su... Leggi