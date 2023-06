Ventimiglia | fuoristrada cade in un dirupo | tre persone morte

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tresonodopo essere precipitate in unmentre viaggiavano su unDefender dell'Esercito Italiano. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di mattina nei pressi del monte Grammondo, che si trova nella frazione di Villatella, sulle alture di Latte, nel comune di. Due vittime sonosul colpo: Leonardo Sensitivi, 54 anni, assistente tecnico della grafica di Carmignano (Prato) e Tiberio Ghelardini, 58 anni, assistente amministrativo, abitante a Signa (Firenze). Erano dipendenti civili del ministero della Difesa, in servizio permanente all'Istituto Geografico Militare di Torino. Il terzo deceduto è un finanziere di 36 anni, morto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). Fuori pericolo Simone Bartolini 61 anni di Scandicci, ...

