Ventimiglia | fuoristrada cade in un dirupo | due militari morti

(Di giovedì 15 giugno 2023) Duedi 60 e 36 anni dell'Istituto Geografico Militare sonodopo essere precipitati in unmentre viaggiavano su unDefender dell'Esercito Italiano. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di mattina nei pressi del monte Grammondo, che si trova nella frazione di Villatella, sulle alture di Latte, nel comune di. A bordo del mezzo, oltre ai duedell'istituto geografico militare, anche due uomini della Guardia di Finanza che sono rimasti feriti e in seguito trasportati in elicottero del Grifo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

