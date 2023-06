Ventimiglia | auto militare cade in un dirupo | due militari morti e due finanzieri feriti

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tragedia adove un’dell’Istituto geograficocon quattro persone a bordo è precipitata in un burrone: il bilancio è di tree un ferito. È successo nella frazione di Latte, sulle alture della città di confine intorno alle ore 10. All’interno0 della vettura precipitata c’erano quattro uomini, due funzionari dell’Istituto geograficoe due della guardia di finanza. L’ha fatto un volo di oltre 30 metri cappottandosi più volte. Sul posto, nei pressi del monte Grammondo, è intervenuto il personale sanitario del 118 con l’medica, i vigili del fuoco con gli elicotteri Grifo e Drago, il soccorso alpino e due ambulanze. La tragedia si è verificata in una zona impervia che ha reso le operazioni di soccorso particolarmente ...

