Vela Per Ondabuena la IV nazionale Waszp sul Lago di Como e la zona Open Skiff a Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Federico Quaranta, la promessa dellatarantina nel prossimo week end se la dovrà vedere con mostri sacri (come i fratelli Savoini dello YC di Imperia – ndr) della classe: la flotta foil in rapida crescita su cui sta investendo con sempre maggiore convinzione la Federazione Italiana. Nella quarta di rankingsuldisabato 17 e domenica 18 giugno, ospiti del Circolo Velico Marvelia di Dongo, si disputerà infatti una tappa importante dell’Italia Cup Classecon trenta equipaggi provenienti da tutta la penisola. Come circolo velicocon la nostra squadra agonistica Teleperformance, stiamo investendo molto sullache certamente rappresenterà la classe di ...