Vasco Rossi | «Cosa raccontava Silvio Berlusconi? Favole | favole | favole»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Durante la prima tappa del suo tour,improvvisa un siparietto politico con il suo pubblico. E a finirci in mezzo è anche il Cavaliere

Il vescovo tenta di compensare con una quantità di anafore tale che l'omelia sembra un testo di, si sbaglia pure a leggere, mescola congiuntivi e indicativi, "un uomo politico ha chi lo ...Accadde Oggi Nasce la Croce Rossa Italiana, invenzione della bomboletta spray, prima canzone di. 763 a. C. - Gli Assiri registrano un'eclissi solare 1520 - Papa Leone X minaccia di ...Oggi la Mille Miglia, domani il concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti alle Terme di Caracalla - che ieri, oggi e sabato ospitano i Negramaro - venerdì e sabatoall'Olimpico. Quattro giorni di grandi eventi, nella Capitale, con relativi piani straordinari per la mobilità: oggi, per l'approdo della celebre corsa delle auto d'epoca, dalle 14 a ...

Strade chiuse e bus deviati per il concerto di Vasco Rossi a Roma. Come arrivare all'Olimpico RomaToday

Durante la prima tappa del suo tour, Vasco improvvisa un siparietto politico con il suo pubblico. E a finirci in mezzo è anche il Cavaliere ...Le canzoni, il successo, la vita privata, la depressione, le malattie mortali: Vasco Rossi si racconta nella docuserie in arrivo prossimamente ...