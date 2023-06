Vangelo di oggi 15 Giugno 2023 | Mt 5 | 20-26 | Video commento

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 15, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello”. “Gesù non dà importanza semplicemente all’osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice L'articolodi15: Mt 5,20-26proviene da La Luce di Maria.

...15 - 4,1.3 - 6 Fratelli, fino ad, quando si legge Mosè, un velo è steso sul cuore dei figli d'... E se il nostrorimane velato, lo è in coloro che si perdono: in loro, increduli, il dio di ...Tre le domande che hanno tenuto banco durante il confronto: quali sfide all'annuncio delper le chiese in Italia Quali sfide al Cristianesimoin Italia Cosa lo Spirito ci chiama a ...Basterebbe questo a indicare quanti sonoin Duomo a Milano per il funerale di Silvio ... L'arcivescovo Delpini, prima dell'Omelia, legge ildi Giovanni, capitolo 6, versetti 36 - 40: "Tutto ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo 13 Giugno 2023 - Cerco il Tuo volto

L'essere umano vive costantemente un'inquietudine: da una parte resiste al cambiamento rimanendo nella zona di massimo conforto che il contesto e le condizioni di vita gli permettono; dall'altra, sent ...Tantissime personalità presenti a Milano per l’ultimo saluto a Berlusconi. Ci saranno anche molti presidenti di club di Serie A, da Cairo a Zhang, da Ferrero a De Laurentiis ...