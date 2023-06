“Vaganti” | al Donizetti spettacolo dei giovani attori di Progetto Young

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bergamo. “. Personaggi,e spettatori a scovar luoghi inusitati”: è il titolo, fortemente evocativo, delloche i ragazzi del corso perdi, una delle principali iniziative formative promosse dalla Fondazione Teatronell’ambito della Stagione di Prosa e Altri Percorsi, porteranno in scena sabato 17 e domenica 18 giugno tra sale e spazi del Teatro. Dopo mesi di lavoro laboratoriale, sotto la guida del regista e attore Fabio Comana della compagnia Erbamil, 16accompagneranno il pubblico in una performance itinerante animando i luoghi più nascosti e meno frequentati del teatro, dalle Sale Nobili alle gallerie, dai corridoi che si affacciano sul ...

